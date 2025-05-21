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İSKİ açıkladı: 21 Mayıs 2025 İstanbul baraj doluluk oranları

İSKİ açıkladı: 21 Mayıs 2025 İstanbul baraj doluluk oranları İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. İşte, 21 Mayıs 2025 itibariyle İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları...