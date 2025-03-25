İşsizlik maaşı bayramdan önce yatacak mı? Nisan 2025 işsizlik maaşı...

Yağmur Uçar

İşsizlik maaşı her ayın 5'inde hesaplara yatırılıyor.

Ramazan Bayramı bu yıl 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihleri arasına denk geliyor.

Bu vesile ile maaştan faydalanan vatandaşlar bayram öncesi ödeme alıp alamayacaklarını merak ediyor.

Gündemde ise "işsizlik maaşları erken yatacak mı" sorusu yer alıyor.

Peki; işsizlik maaşları bayramdan önce ödenecek mi? İşte nisan ayı maaş takvimi...

NİSAN AYI İŞSİZLİK MAAŞI ERKEN YATACAK MI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı özel bir karar alarak ödemeleri erken tarihe çekebiliyor.

Geçtiğimiz yıl maaş ödemeleri, bayramdan önce ödenmesi için erkene alınmıştı. Ancak bu sene için henüz bir açıklama gelmedi.