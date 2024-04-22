İstanbul, Ankara, İzmir'de yaşayanlara müjde: Salı günü ücretsiz olacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl Salı gününe denk geliyor. İstanbul, İzmir ve Ankara’da yaşayan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Salı günü ücretsiz yolculuk yapılabilecek.

ensonhaber.com

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı heyecanı yine tüm Türkiye'yi sardı.

Bu yıl bayramın salı gününe denk gelmesiyle birlikte etkinliklerde coşkulu anlar yaşanacak.

Tabii, her bayram öncesinde olduğu gibi bu yıl da en çok merak edilen konulardan biri toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı meselesi oldu.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlara müjdeli haber resmi sitelerden geldi.

Bu haberle, bayram sevincini doya doya yaşamak isteyen herkes, ulaşım konusunda da rahat bir nefes alacak.

İstanbul'da Salı günü ulaşım ücretsiz

Kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınızla 23 Nisan’da ücretsiz seyahat edebileceksiniz. 23 Nisan Salı günü otobüsler Cumartesi tarifesiyle, Metrobüsler ise hafta içi tarifesiyle hizmet verecek.

Ancak Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 121CS Sultanahmet-Çamlıca Tepesi, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarındaki seyahatlerde standart ücretlendirme geçerli olacak.

Ankara ve İzmir'de de ulaşım ücretsiz olacak

23 Nisan Salı günü Ankara Ego Genel Müdürlüğüne ait otobüs, raylı sistemler ve teleferik ile verilen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanılacak.

Aynı şekilde İzmir’de de Salı günü İZBAN, İZDENİZ, İZULAŞ, METRO, ESHOT, İZTAŞIT ve tramvay seferleri ücretsiz olarak yapılacak.