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İstanbul'da eğitim gören öğrenciler için son dakika kararı...

31 Aralık Salı günü eğitim öğretim saatlerine ilişkin düzenlemeye gidildi.

Bu kapsamda İstanbul Valiliği, okulların kapanış saatini duyurdu.

31 ARALIK 2024 KARARI

Valilik, "31 Aralık Salı Günü ilimizde yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle, resmi - özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini saat 16.00'ya kadar tamamlamalarına karar verilmiştir" açıklamasında bulundu.

Buna göre, yarın okullarda eğitim en geç 16.00'da sona erecek.