İSTANBUL'DA ULAŞIMA ZAM! Minibüs kaç TL oldu? Tam - öğrenci minibüs ücretleri... İstanbul’da, toplu ulaşım ücretlerine gelen yüzde 51,52 zammın ardından, minibüs ücretleri merak edildi. Peki, Minibüs kaç TL oldu? Tam - öğrenci minibüs ücretleri...

İstanbul'da yapılan UKOME toplantısının ardından ulaşıma yapılacak zam netleşti.

Temmuz ayında anlaşma sağlanamamasına rağmen, İstanbul'da ulaşıma yüzde 51,52 oranında zam geldi.

Bu kapsamda İstanbul'da 9,90 olan tam biniş ücreti 15 TL’ye yükseldi.

Bu artışla birlikte öğrenci elektronik bilet fiyatları da değişti. Öğrenci bilet ücreti 4,83'den 7,32'ye yükseldi.

Metrobüs bileti fiyatı da 14,69 TL'den 22,25 TL'ye yükseldi. Bu fiyatların ardından, minibüs ücretleri de gündem oldu.

Peki, Minibüs kaç TL oldu? Tam - öğrenci minibüs ücretleri...

2023 Minibüs ücretleri

Minibüs ücretleri mesafeye göre 12 TL ile 15 TL arasında değişecek.

Okul servisinde 792 TL olan 0-1 k aylık ücretinin bin 200 TL, personel servisinde 10-17 koltuk kapasiteli taşıtın 422 TL olan ilk kalkış ücretinin 640 TL olması öngörüldü.