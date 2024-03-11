İstanbullular hazırlanın, tarih verildi! Şehri esir alacak... Meteoroloji Kaynağı son paylaşımıyla İstanbullu vatandaşları uyardı. Afrika üzerinden gelen bu hava olayı, İstanbul’u esir alacak. Tedbirler alınsın…

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Son dakika meteoroloji raporlarına göre, Afrika'dan yola çıkarak Türkiye üzerinde etkisini gösterecek olan bir hava olayıyla ilgili uzmanlar, halkı uyarma çağrısı yapıyor.

Salı gününü işaret eden uzmanlar, ülkeyi etkisi altına alacak olan çamur yağmurunun özellikle İstanbul'u vuracağını belirtiyor.

Temizlik yapmamanız konusunda uyarıda bulunan uzmanlar, çamur yağmurunun camları kirletebileceğini ve temizlik işlemlerinin boşa gidebileceğini ifade ediyor.

İstanbul ve çevresinde yaşayan vatandaşlar, Salı gününe dikkat etmeli ve gerekli önlemleri almalı.

Çamur izleri kalacak

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da salı günü çamur yağmuru bekleniyor. Camlarda çamur izleri çok net görülebilecek..."