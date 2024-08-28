İstanbul’un dibinde gizli cennet! 1 saat sürüyor, giden kendini Ege’de sanıyor... İstanbul’un yanı başında yer alan bu gizli cennet gideni büyüyor. Sadece 1 saat uzaklıkta olan o sahile giden kendini Ege’de gibi hissediyor. İşte, o saklı cennet...

Editör: Seda Yeşilyurt

Tatil planları yapılırken hemen herkesin ilk aklına Ege sahilleri gelir. Ancak uzaklıkları nedeniyle tatil süreleri kısıtlı olan kişiler için tercih dışında kalır.

Özelliklede İstanbul’da yaşayanlar için 1 saat uzaklıkta olan bu sahil sizi tıpkı Egedeymişsiniz gibi hissettirecek.

İstanbul’a olan yakınlığı ve doğal güzellikleri ile gidenin büyülendiği o yer Marmara’nın sunduğu muhteşem güzelliklerle size Ege’yi unutturacak.

GİDEN DÖNMEK İSTEMİYOR

Tatil planları yapılırken çoğunluklu tercih halinde olan Ege kasabaları kısa süreli tatiller için pekte uygun olmuyor. İstanbul’da yaşayanlar ve sadece hafta sonu kaçamağı yapmak isteyenler 1 saat uzağınızda olan Kandıra size Ege sahillerini aratmayacak.

Marmara Denizi kıyısında konumlanan Kandıra, deniz turizminin ilgi odağı olan noktalar arasında yer alıyor. Temiz plajları ve dupduru suyuyla gidenleri büyüleyen Kandıra İstanbul’a olan yakınlığı ile de dikkat çekiyor.

Oteller, tatil köyleri ve çeşitli konukevleri ile donatılmış olan bu ilçe size tıpkı bir Ege kasabasındaymışsınız gibi hissettiriyor.

Kocaeli ilinin bir ilçesi olan Kandıra, Kocaeli Yarımadası’nın kuzeyinde yer alır ve Osmanlı döneminden bu yana belediye statüsüne sahiptir. Ayrıca, hemen yakınlarında bulunan Kerpe ile Kefken köylerindeki sahiller yaz turizmine elverişli bir yapı sunmaktadır.