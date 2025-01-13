İster oyun oyna, ister film izle! ŞOK’a telefon uyumlu projeksiyon geliyor; işte fiyatı

Haber Merkezi

ŞOK marketleri, 15 Ocak 2025 tarihli Aktüel kataloğuyla indirim dolu bir hafta sunuyor.

Bu hafta, özellikle bebek ürünleriyle ilgili heyecan verici fırsatlar öne çıkıyor.

Bebek battaniyelerinden oyuncaklara, raflı düzenleyicilerden diğer bebek bakım gereçlerine kadar pek çok ürün, indirimli fiyatlarla raflardaki yerini alacak.

Ayrıca iOS ve Android uyumlu taşınabilir akıllı led projeksiyon uygun fiyatıyla satışa sunulacak.

ŞOK marketlerinin 15 Ocak’ta başlayacak kampanyalarına dair detaylar için mağazaları ziyaret edebilir veya online katalogları inceleyebilirsiniz.