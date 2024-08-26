Japonlar böyle böyle zengin oluyor: İşte "Kakeibo" yöntemi... Japonların para biriktirme yöntemi belli oldu: Kakeibo! Bu yöntem sayesinde tasarruf eden Japonlar, ekonomilerini iyileştiriyor.

Editör: Yağmur Dinç

Tasarruf etmekte zorlananlar, bu yöntemi deniyor...

Japonların sıkça kullandığı "Kakeibo" yöntemiyle artık paranızı çarçur etmeyeceksiniz.

Türkçedeki "ayağını yorganına göre uzatmak" kavramıyla benzer bir anlayışa sahip olan Kakeibo, günümüzde yeniden popülerleşiyor.

Peki, Kakeibo nedir, nasıl uygulanır? İşte para harcamayı frenleyen etkili yöntem...

KAKEİBO YÖNTEMİ

Kakeibo, harcamalarınızı kategorilere ayırarak ve yazarak her ay ne kadar tasarruf ettiğinizi görmenizi sağlar.

Geleneksel olarak, harcamaları elle yazmak ve düzenlemek önemli bir disiplin olarak görülür.

Kakeibo’nun temel unsurları şunlardır:

Gelirler: Ay boyunca elde ettiğiniz tüm gelirleri buraya kaydedersiniz. Maaş, ek işler, yatırımlar gibi tüm kaynaklar burada yer alır.

Giderler: Bu bölümde, ihtiyaçlar, istekler ve diğer harcamalarınız kategorilere ayrılır:

İhtiyaçlar: Temel gereksinimler, örneğin kira, fatura, gıda gibi.

İstekler: Lüks ya da keyfi harcamalar, örneğin restoran gezileri, alışveriş gibi.

Tasarruflar: Ay sonu kalan parayı tasarruf olarak ayırdığınız bölüm.

Hedefler: Tasarruf ve mali hedeflerinizi belirlediğiniz alan. Kısa vadeli veya uzun vadeli hedefler olabilir, örneğin bir tatil için para biriktirmek veya borçları ödemek gibi.

Gözden Geçirme: Ayın sonunda, harcamalarınızı ve tasarruflarınızı gözden geçirir, bütçenizin ne kadarını gerçekleştirdiğinizi değerlendirirsiniz.