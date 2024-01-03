Japonların gençlik sırrı ortaya çıktı! Bu noktalara baskı uygulayın 10 yıl daha genç gözükün! Japonların hayranlık uyandıran gençlik sırlarından biri daha ortaya çıktı. Meğer bu yöntemi uygulayarak gençlik sırrını ellerinde tutuyorlarmış. İşte, Shiatsu gençlik noktaları tekniği…

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Japonların mermer gibi olup kırışıklığın es geçtiği ciltlerinin sırrı ortaya çıktı. Aslında, Shiatsu tekniği ile yaşlanmayı ve kırışıklık görünümü geciktirmek bu kadar kolaymış.

Shiatsu tekniği modern tıbbında varlığını kabul ettiği bir yöntem. Modern tıp, Shiatsu tekniği ile öne çıkan bu tür özel güzellik noktalarının varlığını, bunların yüz kaslarının yaşla birlikte daha “yorgunlaştığı” bölgelerde bulunmasıyla açıklıyor.

Bu sebepten kırışıklıklar oluşuyor ve yüzün ovali aşağı doğru "süzülüyor" gibi görünür.

Yüzümüzde çok sayıda masaj noktası var ve bu masaj noktalarına doğru haraketleri uyguladığımızda olumlu sonuçlar almak elimizde.

Ancak evde yaşlanmayı bağımsız olarak önlemek için en önemli noktaları bilmeniz gerekiyor.

Pürüzsüz bir alın için

Kaşların arasındaki bölgede alın için üç ana nokta bulunmaktadır. Doğu tıbbının ortasında yer alır ve genellikle en önemlisi kabul edilir. Shiatsu yönteminde buna “üçüncü göz” de denir. Profesyonel anlamda konuşursak, hiperspazm nedeniyle kişinin kasvetli, biraz kibirli bir görünüm geliştirmesine neden olan gururlu kasın bulunduğu yer burasıdır.

Kaşların kenarlarındaki iki nokta, kaşları kaldıran, bakışı "açan" ve yüzü daha açık hale getiren eşleştirilmiş kas denilen kasın gevşemesine yardımcı olur. Kadınların nefret ettiği dikey kaş arası kırışıklıkları oluşturan ve kaşların "sarkık" etkisine neden olan kasların bu kaslar olduğu unutulmamalıdır.

Göz noktaları

Orbicularis oculi kasını gevşetmek için kaşların "kuyruklarına" ve gözlerin dış köşelerine yakın eşleştirilmiş noktalara masaj yapmanız gerekir. Göz kırpma ve göz kısma nedeniyle oluşan kaz ayaklarının ortaya çıktığı yer burasıdır.

Üst göz kapakları, kan ve lenf akışını bozan sıkışmış bir kas tarafından aşağı çekilir: göz çevresinde koyu halkalar ve şişlikler ortaya çıkar. Masaj sayesinde kaşlarınızın "kuyruklarını" kaldıracak, gözlerinizi daha anlamlı ve parlak hale getirecek ve tabii ki bu bölgedeki lenfatik drenajı iyileştireceksiniz.

Elastik yanak noktaları

Elmacık kemiklerinin alt kenarı boyunca üç noktaya masaj yaparsanız, yanakların aşağı doğru "sarılmasına" ve gıdı oluşumuna neden olan aşırı gevşemiş kasları yumuşatabilirsiniz.

Bunları bulmak için burun tabanından yaklaşık 1 cm geriye çekilin; ilk nokta burası olacaktır. Geri kalanı hemen arkalarında bulunur. Yüksek ve belirgin elmacık kemikleri size garanti edilir.

Nazolabial kıvrımlardan noktalar

Üst dudağın kaldırılmasına yardımcı olan kas, nazolabial kıvrımın derisine sıkı bir şekilde dokunmuştur. Bu nedenle tonunun ihlali nedeniyle bu bölgede kırışıklıklar oluşur. Bu arada, oldukça genç yaşta ortaya çıkabilirler ve toplamları 10 yıla kadar çıkabilir.

Küçük çöküntülerde burun kanatlarının hemen yakınında bulunan masaj noktalarını bulun.

Güzel dudaklar için püf noktalar

Orbikülaris oris kasının tonusunun ihlali nedeniyle dudakların köşeleri aşağı doğru sarkar ve dudakların kenarlarında hoş olmayan dikey kırışıklıklar belirir. Özel noktalara baskı uygulayarak dudaklarınızın elastikiyetini artırabilir ve daha dolgun görünmesini sağlayabilirsiniz.

Bunu yapmak için işaret parmaklarınızı dudaklarınızın köşelerine bastırın, ardından üst dudağınızın üzerindeki girintiye doğru ilerleyin. İkincisi ayrıca nazolabial üçgen bölgesindeki kan dolaşımını da iyileştirecek, böylece nazolabial kırışıklıklarla da savaşacaktır.

Açık oval bir yüzün noktaları

Başparmaklarınızla alt çenenin altında küçük bir çöküntüde bulunan bir nokta bulun. Aynı zamanda işaret, orta ve yüzük parmaklarınızı da kenarına yerleştirin.

Bu noktalara her gün basarsanız ve ardından parmaklarınızı yavaş yavaş şakaklarınıza doğru hareket ettirirseniz (başparmaklarınızı hareketsiz bırakırsanız), evde bir kaldırma etkisi yaratabilirsiniz.