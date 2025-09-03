Jel tırnak yasaklandı mı, neden? Yeni karar şoke etti! İşte sebebi...

Oldukça kalıcı ve dayanıklı olan jel ojeler, kadınların bir popüler tercihi...

Ancak yapılan son araştırmalar, trimetilbenzoyl difenilfosfin oksit (TPO) içeren ürünlerin doğurganlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini ortaya koydu.

Bu nedenle Avrupa Birliği, söz konusu maddeyi "CMR 1B" katerogisine aldı; yani "kanserojen, mutajen ya da üreme sağlığına zararlı" maddeler sınıfına sokuldu.

JEL OJELER YASAKLANDI MI

Alınan son karar ile birlikte, TPO içeren jel ojeler AB genelinde kesinlikle yasaklandı.

1 Eylül itibarıyla, TPO içeren ürünlerin AB genelinde satışı ve dağıtımı tamamen durduruldu.

Kuaför ve güzellik salonlarının ellerindeki ürünleri kontrol etmeleri, TPO içerenleri kullanmayı bırakmaları ve güvenli bir şekilde imha etmeleri tavsiye edildi.

Türkiye'de de "jel tırnak yasaklandı mı" sorusu merak konusu oldu.

Karar, şuan için yalnızca AB ülkelerini kapsayacak.