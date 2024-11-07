Kadınlar pişman olacak! TV'de maç izlemek bakın vücuda nasıl etki ediyor

Haber Merkezi

Olimpiyat Oyunları’nı televizyon başında izlerken bir yandan atıştırmalıklarınızı yediğinizi, bir yandan da sporcuların mücadelesini heyecanla takip ettiğinizi hayal edin.

Peki, bu sırada vücudunuzda neler oluyor?

Loughborough Üniversitesi’nin yeni bir araştırması, televizyon karşısında vakit geçirmenin sanıldığından çok daha fazla kalori yakmanıza yardımcı olabileceğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, 90 dakika boyunca Olimpiyat izleyen bir kişi, 540 kaloriye kadar yakabiliyor. Bu da yaklaşık 45 dakikalık tempolu bir koşuya denk geliyor.

45 DAKİKALIK KOŞUYA DENK

Araştırmaya göre, 80 kilogram ağırlığındaki bir futbol taraftarı, 90 dakika süresince koltukta otururken, zıplayarak, havaya yumruk atarak veya bağırarak verdiği tepkilerle 540 kaloriye kadar yakabiliyor. Bu da 45 dakikalık koşuya denk geliyor.

Tenis maçlarına ilgi duyan bir kişi ise 3 saat boyunca izlerken, arada alkışlar ve tezahüratlarla tepkiler vererek 432 kalori yakabiliyor. Bu da bir saatlik yüzmeye denk bir enerji kaybı anlamına geliyor.

Peki ya atletizm taraftarları? Araştırmaya göre, 80 kilogramlık bir atletizm izleyicisi, 60 dakika boyunca oturup ara sıra ayağa kalkarak ve tezahürat yaparak 162 kalori harcıyor. Bu da yarım saatlik bir yürüyüşle yakılabilecek kaloriye denk geliyor.