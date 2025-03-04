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Kahveye bir tutam atın, Ramazan'da hazımsızlık yaşamayın...

Kahveye bir tutam atın, Ramazan'da hazımsızlık yaşamayın... İftardan sonra yaşanılan şişkinlik ve hazımsızlık için Türk kahvesini bu yöntemle tüketin. Etkisini kısa sürede göreceksiniz...