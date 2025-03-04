Kahveye bir tutam atın, Ramazan'da hazımsızlık yaşamayın...

Yağmur Uçar
Orucun ardından iftar yapanlar, birden yemek yediklerinde şişkinlik yaşayabiliyorlar.
Ramazan boyunca hissedilen "hazımsızlık" da rahatsız edici olabiliyor.
Bu durumu engellemek, iftar sonrası bir bardak Türk kahvesine bakıyor.
İçine atılacak olan bir tutam baharat sayesinde, bu şikayetlerden kurtulun.
TARÇIN EKLEYİN
Türk kahvesine bir çay kaşığı tarçın ekleyerek pişirin.
Tarçın, gaz problemlerinizi azaltacak ve metabolizmanızı hızlandıracak. Böylece, iftar sonrası şikayetiniz kalmayacak.