Kamkat nedir? Kamkat meyvesi nasıl yenir?

Hüseyin Topuz

Kamkat (kumquat olarak da bilinir), narenciye ailesine ait küçük, oval şekilli bir meyvedir.

Kamkat görünüş olarak minyatür bir portakala benzer. Genellikle turuncu veya sarı renkte olur ve ince, yenilebilir bir kabuğu vardır.

Kamkatın tadı, dışındaki kabuğun tatlılığı ile içindeki meyve etinin ekşiliğinin birleşimiyle hem tatlı hem de ekşi bir lezzet sunar.

Anavatanı Güney Asya olan bu meyve, dünya genelinde süs bitkisi olarak da yetiştirilir.

Kamkat meyvesi nasıl yenir?

Kamkat, kabuğu ile birlikte yenilebilen bir meyvedir. İşte kamkat tüketimiyle ilgili bazı öneriler;

Doğrudan Yemek

Kamkatı iyice yıkadıktan sonra kabuğuyla birlikte çiğ olarak yiyebilirsiniz. Kabuk tatlı, içi ise ekşi olduğu için dengeli bir lezzet sunar.

Salatalarda Kullanım

Dilimleyip salatalara ekleyerek taze ve ferahlatıcı bir tat katabilirsiniz.

Tatlı ve Reçel Yapımı

Kamkat, reçel, marmelat ya da tatlılarda kullanılabilir. Şekerle kaynatılarak aromatik bir tatlı yapılabilir.

İçeceklerde

Kamkat dilimleri, kokteyl ve detoks sularına hoş bir aroma verir. Ayrıca suyunu sıkarak doğal bir narenciye aroması elde edebilirsiniz.

Kurutulmuş Olarak

Kurutulmuş kamkat atıştırmalık olarak tüketilebilir ya da tatlı tariflerine eklenebilir.