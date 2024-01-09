Kandil orucu faziletleri 2024: Regaip Kandili orucu ne zaman, kaç gün tutulur? 2024 yılında 11 Ocak Perşembe gününe denk gelen Regaip Kandili için Müslümanlar hazırlık yapıyor. Yerine getirilecek olan ibadetler arasında oruç da olacak. Peki, kandil orucu ne zaman, kaç gün tutulur? İşte Regaip orucu hakkında ayrıntılar...

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Üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili, 11 Ocak'ı 12'sine bağlayan gece eda edilecek.

Müslüman alemi için oldukça önemli bir gün olan 'Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu, kaç gün oruç tutulur?' sorularına yanıt aranıyor.

Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir.

Recep ayının ilk Cuma gecesine denk gelen Regaip Kandili'nde yani perşembe günü Allah dostları oruç tutulmasını tavsiye etmişlerdir.

Peki, 2024 Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu? Regaip Kandili'nde oruç tutmanın faziletleri nelerdir? İşte merak edilenler...

Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu?

Regaip Kandili orucu farz olmayıp nafile bir oruç ve ibadettir. Oruç tutmak isteyenler, gecesinde sahura kalkar ve niyetlenir. Ancak bu oruç tek gün tutulmaz.

Regaip Kandili orucu tutmak isteyenlerin iki güne tamamlaması daha uygun olur.

Regaip orucu faziletleri

Hadis-i Şeriflerde zikredildiği üzere; “Allah-u Teala, her kim Recep’in birinci gecesinde oruç tutarsa üç sene ibadet sevabı verir” buyuruluyor.

Oruç tutmak, kişinin samimi dualarını Allah'a iletebilmesi için bir yoldur.

Regaip Kandili'nde oruç tutmak, kişinin günahlarının affedilmesine vesile olabilir.

Oruç tutmak, kişinin Allah'a daha çok yaklaşmasına ve manevi bir temizlik yaşamasına yardımcı olur.