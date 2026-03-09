Kanye West İstanbul’a geliyor: İşte bilet fiyatları ve konser tarihi

Rap müziğin dünya çapındaki yıldızı Kanye West, 11 yıllık aradan sonra Avrupa turnesinin açılışını yapmak için İstanbul’a geliyor.

30 Mayıs 2026 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleşecek dev konser, milyonlarca hayranı için büyük heyecan yaratıyor.

Konserle ilgili bilet fiyatları, VIP ve sahne önü kategorileri ile sahte satışlara karşı alınması gereken önlemler de netleşti.

İşte Kanye West’in İstanbul’daki performansına dair tüm merak edilen detaylar…

KONSER YERİ VE SAATİ NETLEŞTİ

30 Mayıs 2026 Cumartesi günü gerçekleşecek konser, ILS Vision ve TemaCC iş birliğiyle organize edilecek ve yaklaşık 50.000 kişilik kapasitesiyle Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda sahnelenecek. Stadyum kapıları konser günü saat 15:00’te açılacak ve müzikseverler dev gösteriyi izlemek için sabırsızlıkla bekliyor.

BİLET FİYATLARI

VIP: 100.000 TL

Sahne Önü: 65.000 TL

Diamond: 35.000 TL

Golden / Batı Orta: 18.000 TL

Batı Alt / Doğu Alt: 15.300 TL

Silver: 12.600 TL

Kısıtlı Görüş: 12.000 TL

Güney / Kuzey / Doğu Üst: 7.200 TL