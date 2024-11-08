Kaşe kabanlar kaç derecede, hangi programda yıkanır? Kaşe yıkama programı

Yağmur Dinç

Kış geldi, kabanlar ortaya çıktı.

Soğuk günlerin kurtarıcısı olan kaşe kabanlar, özellikle kadınlar tarafından sıkça tercih ediliyor.

Kaşe, genellikle %100 yün veya yün karışımlı bir kumaştır. Yün, soğuk havayı iyi tutarak vücuda sıcaklık sağlar.

Kullandıkça kirlenen kaşe kabanlarını evde yıkamak isteyenler, yıkama talimatlarına göz atıyor.

Peki, kaşe kaban nasıl yıkanır? Kaşe kaban kaç derecede, hangi programda yıkanır? İşte detaylar...

KAŞE KABAN YIKAMA TALİMATI

Eğer kabanın etiketinde makinede yıkanabileceğine dair bir ibare varsa, düşük sıcaklıkta ve hassas (yün) programını seçin.

Aksi takdirde, soğuk suda elde yıkayın.

Kabanınızın şeklini korumak için çamaşır torbası kullanabilirsiniz. Bu, kumaşın daha az zarar görmesini sağlar.

30°C’den daha yüksek sıcaklıkta yıkamaktan kaçının.

Makinede sıkma yapmaktan veya direkt sıcak hava ile kurutma yapmaktan kaçının.