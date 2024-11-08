Kasım ayında tüketilmemesi gereken balıklar açıklandı: Zehre dönüşebilir

Haber Merkezi

Balık, lezzeti ve sağlığa faydalarıyla sofraların vazgeçilmezi.

Ancak uzmanlardan gelen açıklama, balık tüketimi konusunda dikkat edilmesi gereken önemli bir tehlikeye işaret ediyor.

Yapılan araştırmalara göre, bazı balık türleri özellikle Kasım ayında sağlığa zararlı hale gelebiliyor.

Özellikle uzun ömürlü ve büyük balıkların vücutlarında yüksek miktarda cıva biriktirdiği biliniyor.

Cıva birikimi, bu balıkları tüketenlerin sinir sistemi ve beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açabiliyor.

İşte kasım ayında tüketilmemesi gereken balıklar:

KASIM AYINDA TÜKETİLMEMESİ GEREKEN BALIKLAR

Uzmanlar, bazı balık türlerinin ağır metaller ve cıva biriktirdiğini belirterek Kasım ayında bu balıkların tüketilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Tekir ve Barbunya: Çoğunlukla kirliliğin yoğun olduğu bölgelerde avlandıkları için bu balıklar, ağır metal birikimi açısından yüksek risk taşıyor.

Kılıç Balığı: Yüksek cıva içeriği nedeniyle hamileler, emziren anneler ve çocuklar için özellikle zararlı olabiliyor.

Orkinos: Büyük türleri, cıva birikimi nedeniyle tüketilmesi sakıncalı balıklar arasında yer alıyor.

Levrek ve Çiftlik Çuprası: Antibiyotik ve hormonlarla yetiştirilen bu balıklar, doğal yapısını kaybettiği için sağlıklı kabul edilmiyor.