Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe maçı CANLI İZLE Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında lider Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Maçın başlamasına saatler kala, yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. Peki, Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları ve muhtemel 11'ler...

ensonhaber.com Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı devam ediyor. Bu sezon resmi olarak çıktığı 15 maçta 15 galibiyet elde eden Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler, Süper Lig’de çıktığı 7 maçta 7 galibiyet elde ederek topladığı 21 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Ev sahibi Kasımpaşa ise, ligde bu sezon çıktığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi elde ederek topladığı 12 puanla 6. sırada yer alıyor. Kritik mücadele için nefesler tutuldu. Futbol tutkunları maçın saatini, yayın kanalını ve muhtemel 11'leri araştırıyor. Peki, Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar... Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman? Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak olan Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE Muhtemel 11'ler Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık, Yasin, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Ben Ounnes, Gomis, Ngoy Fenerbahçe: Livakovic; Osayi, Becao, Djiku, Ferdi; İsmail, Fred; İrfan, Szymanski, Tadic; Dzeko