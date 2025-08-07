Kerem Aktürkoğlu bakın aslen nereliymiş! İşte memleketi...

Benfica ve A Milli Takım'ın yıldız futbolcularından biri olan Kerem Aktürkoğlu, hem saha içindeki performansıyla hem de özel hayatıyla merak ediliyor.

Son günlerde Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiaları ile gündemden düşmeyen Kerem Aktürkoğlu hakkında aramalar hız kazandı.

Geçen sezon Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan milli yıldızımız gösterdiği performans ile beğeni toplamıştı.

Milli futbolcumuz hakkında en çok merak edilenler arasında ise Kerem Aktürkoğlu'nun memleketi yer aldı.

Futbolseverler özellikle "Kerem Aktürkoğlu nereli?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

İşte Kerem Aktürkoğlu'nun memleketi...

Kerem Aktürkoğlu, 21 Ekim 1998 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dünyaya gelmiştir.

Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nun babası Rizeli annesi ise Trabzonludur.