Kerem Aktürkoğlu bakın aslen nereliymiş! İşte memleketi...

Adı Fenerbahçe ile anılan Kerem Aktürkoğlu'nun nereli olduğu merak ediliyor. İşte milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'nun memleketi...

Salih Demirgan Salih Demirgan
Yayınlama Tarihi: 07.08.2025 17:17
Benfica ve A Milli Takım'ın yıldız futbolcularından biri olan Kerem Aktürkoğlu, hem saha içindeki performansıyla hem de özel hayatıyla merak ediliyor.

Son günlerde Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiaları ile gündemden düşmeyen Kerem Aktürkoğlu hakkında aramalar hız kazandı.

Geçen sezon Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan milli yıldızımız gösterdiği performans ile beğeni toplamıştı.

Milli futbolcumuz hakkında en çok merak edilenler arasında ise Kerem Aktürkoğlu'nun memleketi yer aldı.

Futbolseverler özellikle "Kerem Aktürkoğlu nereli?" sorusunun yanıtını araştırıyor. 

Kerem Aktürkoğlu, 21 Ekim 1998 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dünyaya gelmiştir.

Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nun babası Rizeli annesi ise Trabzonludur.

