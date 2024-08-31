Keskin gözler göreve! İki resim arasındaki 3 farkı bulmak için 10 saniyeniz var! İki resim arasındaki farkları bulmaya dayalı yeni bir bulmaca ile sizlerleyiz. İşte sosyal medyayı sallayan o görsel. Hemen teste başlayın...

Editör: Salih Demirgan

Dikkat ve zeka gerektiren zeka testleri kullanıcıların büyük ilgisini çekmeye devam ediyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir testte kullanıcılara aynı iki resim arasındaki 3 farkı kaç saniyede bulabilecekleri soruldu.

Bu tip bulmacalar kişilerin görsel algılarını test etmeye yardımcı oluyor.

Telefon ile konuşan bir kişinin yer aldığı aynı iki resim arasındaki 3 farkı bulmanızı istiyoruz.

Resimler arasındaki farkları bulmak için sadece 10 saniyeniz var. Peki, siz bu iki resime bakınca aradaki farkları bulabilecek misiniz?

Hadi teste başlayın.

İşte o resim;

Bu iki resim arasında 3 tane farklılık yer alıyor. Sadece çok dikkatli bakan kişiler bu farkları bulabilir.

Dikkat sınırlarını zorlayarak farklı bir deneyim sunan bu testler bilişsel yetenekleri geliştirmeye yardımcı oluyor.

Peki siz iki resim arasındaki 3 farkı bulabildiniz mi? Son 10 saniyeniz kaldı...

10...

9...

8...

7...

6...

5...

4...

3...

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1...

Süreniz bitti.

Eğer siz bu resimdeki farkları bulabildiyseniz dikkat konusunda çok iyisiniz demektir.

İki resim arasındaki farkları bulamayanlar için cevabı aşağıda paylaşıyoruz.

İşte iki resim arasındaki 3 fark;

İki resim arasındaki farklar kırmızı alanların içerisinde bulunuyor.