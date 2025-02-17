Keskin gözler iş başına! Farklı sayıyı 6 saniyede bulanların IQ'su 130 üzeri çıkıyor!

Hüseyin Topuz

Görsel zeka ve dikkat yeteneğini geliştiren bulmacalar arasında resimdeki farklı sayıyı bulmaya dayalı testler, hem eğlenceli hem de öğretici bir seçenek sunar.

Bu tür bulmacalar, belirli bir sayı grubu içinde diğerlerinden farklı olanı bulmaya dayanır.

Basit gibi görünse de, dikkatli bakmayı, odaklanmayı ve görsel algıyı güçlendirmeyi gerektirir.

Çocuklardan yetişkinlere kadar her yaş grubuna hitap eden bu bulmacalar, zihinsel becerileri desteklerken eğlenceli vakit geçirmenizi sağlar.

Bu bulmacalar özellikle gözlem yeteneğinizi test etmek ve hızınızı artırmak için harika bir egzersizdir.

Peki, siz ne kadar hızlısınız? Şimdi farklı sayıyı bulmaya hazır mısınız?

İşte o resim...

Resimde yüzlerce '15' sayısı bulunuyor. Burada sizden istenilen farklı olan sayıyı bulmak.

Bu tür görsel bulmacalar zeka sınırlarını zorlayarak farklı bir deneyim yaşamanızı sağlıyor.

Uzmanlar, bu tip optik illüzyonların bilişsel yetenekleri geliştirdiğini ifade ediyor. Farklı sayıyı bulmak için 6 saniyeniz var. Süre başladı...

6...

5...

4...

3...

2...

1...

Süre tamamlandı..

Eğer 6 saniye içerisinde farklı olan sayıyı bulduysanız dikkat konusunda son derece iyisiniz demektir.

Resimdeki farklı sayı bulamayanlar için bulmacanın sonucunu aşağıda açıklıyoruz.

İşte resimdeki farklı sayının bulunduğu yer...

Resimde '15' sayısı dışında bulunan sayı16'dır...