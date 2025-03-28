Kilosu 800 TL’ye düştü, Arap ülkeleri sıraya girdi! Kapış kapış gidiyor

Haber Merkezi

Mersin'in bereketli topraklarıyla ünlü Silifke ilçesinde erik hasadı devam ediyor.

Dallarından özenle toplanan erikler, boylarına göre paketlenerek kamyonetlerle Keben Mahallesi'ne doğru yola çıkıyor.

Burada tüccarlarla buluşan meyveler, Dubai, Katar, Kanada, İngiltere ve Almanya gibi ülkelere ihraç ediliyor.

Sezonun başında kilogramı 8 bin liradan alıcı bulan erik, hasadın artmasıyla birlikte fiyat düşüşü yaşadı.

Şu anda kilogram fiyatı 400 ila 800 lira arasında değişiyor. Üreticiler ise durumdan oldukça memnun.

12 TON REKOLTE BEKLENİYOR

AA muhabirine konuşan Sabak Mahallesi’ndeki üretici Volkan Sümbül, “Soğuk hava ve kuşların meyve olacak çiçekleri yemesi nedeniyle mahsulde düşüş yaşadık ancak fiyatlar cazip. Açık alanda da hasat güzel geçerse üreticimizin yüzü gülecektir. 5 dönümlük seramda 11-12 ton rekolte bekliyorum.” dedi.

Bölgede erik alımı yapan Mustafa Kucur, eriklerin hem iç piyasaya hem de ihracata gönderildiğini belirtti.