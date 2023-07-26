Kimse bilmediği için kullanmıyor! İşte rendenin şaşırtan özelliği... Genelde herkes rendeyi tek taraflı ya da iki taraflı kullanır. Peki, rendenin diğer tarafının ne işe yaradığını biliyor musunuz? İşte inanılmaz pratik olan o ayrıntı...

Rende, yemek yapmayı pratik hale getiren bir mutfak aletidir.

Meyve sebze rendelemek için kullanılan rende, genellikle 4 taraflı oluyor.

Rendenin önü ve arkası sıkça kullanılırken, yan tarafları pek tercih edilmiyor.

Ancak bir yeri var ki, hemen hemen hepimizi o yönle ne rendeleyeceğimizi çoğu zaman bilemiyoruz. Evet rendenin 4. tarafı!

Çok minik olan bu taraf, özel bir besinin rendelenmesi için rendede bulunuyor.

Pek bilinmiyor ama

Rendenin 4. tarafı özellikle minik olduğu için kafaları karıştıran taraf oluyor. Bu taraf, özellikle minik deliklere sahip.

Mutfakta çalışan uzman isimlere ve şeflere göre, rendenin bu tarafı daha sert peynirler için yapılıyor.

Başka bir deyişle parmesan gibi peynirlerin rendelenmesi için özellikle minik olan bu taraf, aynı zamanda şefler tarafından sıklıkla; limon, portakal veya misket limonu kabuğu rendelenmek için de kullanılıyor.