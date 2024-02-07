Kimse nedenini bilmiyordu! Cipslerin üzerindeki o beyaz şerit bakın ne işe yarıyormuş... 7’den 70’e herkesin severek tükettiği ancak paketlerinin üzerinde yer alan beyaz şeridin ne işe yaradığını bilmediği cips paketlerinin sırrı çözüldü. Sebebine şaşırmamak elde değil. Bakın o beyaz şerit ne işe yarıyormuş.

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Cips milyonlarca kişinin severek tükettiği atıştırmalıkların başında geliyor. Sevilerek tüketilse de paketlerin üzerinde yer alan beyaz şerit hakkında neredeyse kimse bir şey bilmiyor.

Süs için konulmadığı çoğu kişi tarafından tahmin edilen bu şerit aslında epey işinize yarayacak bir şey. İşte, cips paketlerinin üzerindeki beyaz şeridin konulmasının amacı…

Üzerinde kodlar bulunuyor

Neredeyse amacını kimsenin bilmediği bu şeridin aslında üç amacı var. Bunlardan ilki üzerinde yer alan kodlar. Bu kodları markanın uygulamasına okuttuğunuz taktirde ya da adınız, soyadınız, adresiniz ve cep telefonu bilgilerinizle markanın sitesine girdiğiniz zaman para ödülü, internet paketi ya da süpermarket indirimi kazandırma imkanı olabiliyor.

Bayatlamayı önlüyor

İkinci amacı ise, tamamı tüketilmeyen cipslerin bayatlamasını önlemek. Bayatlamayı önlemek için beyaz şeridi koparmanız ve cips paketinizi şeritle tıpkı bir iple bağlıyormuş gibi bağlamanız yeterli olacaktır.

Tüketimi kolaylaştırıyor

Üçüncü ve son kullanım amacı ise, büyük paketli cipslerde tüketimi kolaylaştırmak. Bu amacını ise, yarısından fazlası havayla dolu olan pakete elimizi daldırarak dipte kalan cipslere ulaşmak zor olduğundan kullanmak avantajlı olacaktır.

Bu durumlarda beyaz şeridi bir ucundan kopararak bu ucu paketin dışından altına doğru çekip aynı esnada paketi de alttan bastırırsanız, cips kasesi elde etmiş olursunuz ve kolaylıkla cipsi tüketmeye devam edebilirsiniz.