Kınalı illüzyona bakın, gizli dansçıları sayın! Kıvrak zekalılar hemen görecek...

Optik illüzyon, gözlerimizin ve beynimizin gerçeklikten farklı görüntüler algıladığı görsel bir hiledir.

Bu illüzyonlar, beynimizde yanıltıcı bir etki yaratarak yanlış yorumlara yol açan ve böylece algının doğasını bozan bir tür görsel bulmacadır.

Bu optik illüzyon genellikle beynin görsel bilgiyi geçmiş deneyimlerden, bağlamlardan ve kalıplardan yararlanarak işlemesi sonucu ortaya çıkar ve bu da bazen yanlış sonuçlara varılmasına yol açabilir.

Bugünkü optik illüzyon, algınızı sınamak için özel olarak hazırlanmış.

Görüntü ilk bakışta karmaşık bir illüstrasyon gibi görünse de aslında dikkatli gözlerin çözebileceği zekice bir tasarım içeriyor.

Bu doğal illüzyon sanatında, avuç içine yapılmış kına desenleri arasında gizlenmiş dans eden kız figürlerini fark etmek hiç de kolay değil.

Eğer 20/20 görüşe sahip keskin bir “şahin gözüne” güveniyorsanız, sadece 11 saniye içinde bu kına desenleri arasındaki dans eden kızların sayısını bulabilir ve üstün dikkatinizi kanıtlayabilirsiniz.

Evet, görsele dikkatlice bakın.

Keskin IQ yeteneklerinizi kullanın.

Acele edin! Zaman doluyor...

3…2…1…

Şimdi, aşağıdaki görselden yardım alarak saymaya başlayın.

İşte çözümü:

Bu kına desenli avucunda 8 dans eden kız var.