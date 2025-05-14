Kirpikleriniz yastıktaysa eyvah: O hastalığın ilk evresi...

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Mevsimlerin değişmesiyle birlikte doğa kadar vücudumuz da bir dönüşüm sürecine girer.

Saç dökülmesi, cilt kuruluğu, enerji seviyelerinde dalgalanmalar...

Ve evet, kirpiklerimiz de bu doğal döngüden etkilenebilir.

Eğer son zamanlarda yastığınızda ya da banyo sırasında birkaç kirpik fark ettiyseniz, paniğe kapılmayın. Bu, özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında sıkça gözlemlenen mevsimsel bir durumdur.

Tıpkı saç telleri gibi kirpikler de belirli bir yaşam döngüsüne sahiptir ve bu döngü, çevresel koşullara bağlı olarak hızlanabilir.

KİRPİK NEDEN DÖKÜLÜR

Uzmanlara göre, mevsim geçişlerinde yaşanan sıcaklık değişimleri, nem oranındaki dalgalanmalar, güneş ışınlarının yoğunluğu ve artan polen gibi alerjenler, kirpik dökülmesini tetikleyebilir.

Cilt ve göz çevresi bu dönemde daha hassas hale gelir ve bu da kıl köklerinin zayıflamasına neden olabilir.

Her ne kadar bu dökülme çoğu zaman geçici ve doğal bir süreç olsa da, bazı durumlarda altta yatan bir göz hastalığı ya da dermatolojik bir sorun söz konusu olabilir.