Kış lastiği takmama cezası ne kadar? Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?

Birçok şehirde etkisini gösteren kar yağışı sonrası zorunlu kış lastiği uygulaması hakkında aramalar hız kazandı.
Zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasına sayılı günler kala vatandaşlar, 'Kış lastiği takmama cezası ne kadar? ve 'Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?' sorularına yanıt arıyor.
Peki zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor ve kış lastiği takmama cezası kaç TL?
İşte merak edilen soruların yanıtları...
Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?
Zorunlu kış lastiği uygulaması her sene aynı tarihler arasında uygulanmaktadır.
1 Aralık 2024 tarihinde başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan 2025 tarihinde sona erecek.
Kış lastiği takmama cezası ne kadar?
Kış lastiği takmayan araç sahiplerine 2024 yılında 4 bin 69 TL para cezası kesilecek.