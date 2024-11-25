Haberler



Bilgi



Kış lastiği takmama cezası ne kadar? Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?

Kış lastiği takmama cezası ne kadar? Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Zorunlu kış lastiği uygulamasının ne zaman başlayacağı ve kış lastiği takmamanın cezasının ne kadar olduğu merak ediliyor. İşte kış lastiği uygulaması hakkında merak edilenler...