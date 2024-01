Haberler



Kıyamet Günü Saati güncellendi, saniyeler kaldı! İnsanlığın yok olacağı saat...

Kıyamet Günü Saati güncellendi, saniyeler kaldı! İnsanlığın yok olacağı saat... Kurucuları arasında Albert Einstein ve J. Robert Oppenheimer'ın da bulunduğu "Bulletin of the Atomic Scientists", her yıl ocak ayında yaptığı gibi "Kıyamet Günü Saati"ni güncelledi.