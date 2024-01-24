Kıyamet Günü Saati güncellendi, saniyeler kaldı! İnsanlığın yok olacağı saat... Kurucuları arasında Albert Einstein ve J. Robert Oppenheimer'ın da bulunduğu "Bulletin of the Atomic Scientists", her yıl ocak ayında yaptığı gibi "Kıyamet Günü Saati"ni güncelledi.

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Doomsday clock, yani Kıyamet Günü Saati, Chicago Üniversitesi'nde Bulletin of the Atomic Scientists dergisinin yönetici kadrosu tarafından 1947'den bu yana belirlenen sembolik bir kıyamet saati kadranıdır.

Saat 1947 yılında gece yarısına 7 dakikayı gösteriyordu ve 2007 yılına kadar 18 kez değiştirildi.

75 yılı aşkın bir süredir sembolik olarak insanlığın kendi kendini yok etme süresini belirleyen Kıyamet Günü Saati, her yıl güncelleniyor.

Bilim insanları her yıl nükleer savaş tehdidi , iklim krizi, genetik mühendisliği ve medeniyete tehdit olarak işaretlenen diğer şeyler dahil olmak üzere çeşitli faktörleri göz önünde bulunduruyor.

Kıyamet saati 2024

Geçen yıldan bu yana Kıyamet Günü Saati gece yarısına 90 saniye kalaya ayarlanmıştı.

2024 saatine de güncelleme geldi.

24 Ocak’ta Türkiye saati ile 18:00’de sembolik saat, gece yarısına yani kıyamete 90 saniye kalaya getirildi.

Bu 90 saniye, insanlığın kendi kendini yok etme anlamındaki en kısa süre olarak tarihe geçti.