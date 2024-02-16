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Kızılcık Şerbet’inde Apo’nun akıbeti belli oldu! Settar Tanrıöğen'in senaryodaki durumu...

Kızılcık Şerbet’inde Apo’nun akıbeti belli oldu! Settar Tanrıöğen'in senaryodaki durumu... Kızılcık Şerbeti’nin başarılı isimlerinde Settar Tanrıöğen geçtiğimiz haftalarda beyin kanaması geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Durumu iyiye giden başarılı oyuncunun dizideki akıbeti ise merak ediliyordu. Akıbeti belli oldu bakın senaryoda Apo’ya ne olacak…