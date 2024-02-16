Kızılcık Şerbet’inde Apo’nun akıbeti belli oldu! Settar Tanrıöğen'in senaryodaki durumu...

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Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti’nde sevilen karakterlerinden Apdullah Bey’e hayat veren Settar Tanrıöğen’den geçtiğimiz haftalarda sevenlerini üzen bir haber gelmişti.
Beyin kanaması geçiren usta oyuncu acilen hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Tedavi süreci olumlu ilerleyen Tanrıöğen’in dizideki akıbeti ise büyük bir merak konusuydu.
Dizinin takipçilerini sevindirecek bir gelişme yaşandı. Apo geri dönüyor…
Televizyon Gazetesi’nde yer alan habere göre, Abdullah hikaye gereği Covid-19’a yakalanmış olarak gösterilecek. Covid-19’a yakalanan oyuncu evde karantinaya alınmış olarak gösterilecek.