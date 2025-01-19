Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek paylaştı! Senaryo ifşa oldu

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Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti Cuma akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Doğukan Güngör'ün gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin senaryosu ifşa oldu.

Dizide Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözüken senaryo dikkat çekti.

SENARYOYU İFŞA ETTİ!

Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bölümde çıkan yangın sonrası Civelek’in diziye devam edip etmeyeceği merak ediliyordu.

Rol gereği iyileşen Civelek, sosyal medya hesabında "Ölmedek geri geldik" yazılı bir fotoğrafını yayınlayıp elindeki senaryoyu paylaştı.

Civelek’in paylaştığı karede yer alan senaryoyu ters çevirip okumaya çalışanlar Firaz'ın Nursema'yı öperek aşkını ilan ettiğini gördü. Öpüşme sahnesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.