Klimalar çalışmaya başladı: Bu hatayı yapmak faturayı kabartıyor!

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Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte devreye girmeye başlayan klimalar için uyarılar yapılmaya başlandı. Hem sağlığınızı tehdit eden sonuçlardan korunmak hem de elektrik faturanızın kabarmasını önlemek için yapılması gerekenler listelendi.

Uzun süredir kapalı kalan klimaların yeniden çalıştırılmadan önce yapacağınız bu önemli adım fazla enerji tüketimini önleyerek faturanızın cep yakmasının da önüne geçiyor.

Uzmanlar tarafından yapılan uyarılarda klimayı çalıştırmadan önce mutlaka periyodik bakımlarını yaptırmanız gerektiği vurgulanıyor.

HEM SAĞLIĞINIZI KORUYUN HEM FATURANIZI!

Cihazın uzun süre devre dışı kalması, içinde toz, bakteri ve küf birikimine neden olabiliyor. Bu durum, klimayı doğrudan çalıştıran kullanıcılar için alerji, solunum yolu enfeksiyonları ve kötü koku gibi sağlık sorunlarına yol açabiliyorken enerji tüketiminde de gözle görülür farklar yaratabiliyor.

Tam da bu noktada uyarılarını yineleyen uzmanlar özellikle klima filtrelerinin çalıştırılmadan önce mutlaka temizlenmeleri gerektiğini vurguluyor.

Temizlenmemiş filtreler, havaya karışan toz ve mikropların solunmasına neden olarak özellikle astım ve alerjisi olan bireyler için tehlike oluşturabiliyor.

Sadece sağlık açısından değil, enerji verimliliği bakımından da temizlik büyük önem taşıyor. Tozla tıkanmış filtre ve fan sistemleri, cihazın performansını düşürerek daha fazla enerji harcamasına neden oluyor.

Bu da hem elektrik faturalarının artmasına hem de cihazın ömrünün kısalmasına yol açabildiğinden gerekli periyodik bakımlarının yapılmadan klimayı çalıştırmaya başlamamanız önem taşıyor.