Klozete bulaşık deterjanı tableti atın, farkı anında görün

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Ev temizliği sırasında oldukça uğraştırıcı olan ve zamanın çoğunun harcandığı yer olan banyolarda uygulayacağınız bazı püf noktalarla daha etkili bir temizlik yapmanıza olanak sağlıyor.

Bugüne kadar bulaşık makinesi dışında herhangi bir yerde kullanmadığınız bulaşık makinesi tabletleri meğer klozet temizliğinde çoğu temizleyiciden daha etkili oluyormuş.

Zorlu lekelerle baş etmekte oldukça etkili olan bu tabletler klozette yer alan inatçı lekelerin giderilmesinde de oldukça etkili oluyormuş. Sizde, çamaşır suyu dökmek yerine klozete bir tablet atın farkı anında görün!

BİR TABLET YETİYOR!

Banyo temizliğinde özellikle inatçı lekelere karşı oldukça etkili olan bulaşık makinesi tableti yalnızca 1 tanesi ile klozeti adeta yeni alınmış gibi tertemiz yapıyor.

Banyo temizliğine başlamadan hemen önce tableti klozetin içine atın ve ardından diğer işlerinizi yaparken tabletin etkilerini göstermek için yeterli zaman olacak ve inatçı lekeler nasıl kayboluyor göreceksiniz.

Banyo temizliğinde diğer tüm noktalar bitip sora klozete geldiğinde erimeye başlayan bulaşık tabletinin üzerine sıcak su dökmeniz deterjanın köpürerek klozetin her yerine ulaşmasını sağlayacak ve zaman içerinde oluşan sarı lekeleri çözerek klozetin içine ışıl ışıl yapacak.