Koç Holding, Tat Gıda’yı sattı! İşte, Tat Gıda’nın yeni sahibi… Tat Gıda’nın yüzde 49’lük hissesi satıldı. Koç Holding’in yeni ortakları Tat Gıda’ya milyonlar ödedi. İşte, Tat Gıda’nın yeni sahibi…

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Koç Holding, Tat Gıda'nın sermayesinin toplam yüzde 49,04'üne denk gelen kısmını ve ayrıca 15 adet kurucu intifa senedinin Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi'ne satışını içeren Pay Alım Satım Sözleşmesi imzaladı. Bu anlaşma kapsamında belirlenen satış bedeli 80.9 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Talipleri çoktu…

Tat Gıda’nın satışı hakkında bilgi sahibi olan ve pazarda bilinirliği yüksek olan talipleri de vardı.

Potansiyel alıcılar arasında yer alan ve bilinirlikleri olan markalar arasında Dardanel ve Yayla Agro’da bulunuyordu. Ancak satış konusunda Memişoğlu Tarım ile anlaşıldı.

56 yıllık dev şirket...

Hürriyet'te yer alan habere göre; Vehbi Koç tarafından 27 Eylül 1967'de Bursa'da domates ürünleri işlemek amacıyla kurulan Tat Gıda, başlangıçta Tat Konserve adını taşıyordu. Şirket, sonrasında Karacabey ve İzmir Torbalı'daki tesislerle büyümesini sürdürerek 56 yıldır faaliyet gösteriyordu.

Salça, ketçap, her türlü konserve, dondurulmuş gıda ve mayonez üretimi gerçekleştiren şirketin yüzde 43,65'i Koç Holding'e aittir.

Şirketin sermayesi 136 milyon lira iken özsermayesi 1,2 milyar lira düzeyindedir. Bugün itibarıyla piyasa değeri ise 5.3 milyar lira seviyesindedir. Tat Gıda, en son 195,1 milyon lira kar elde etmişti.

Tat Gıda’dan KAP'a açıklama yapıldı

Şirket tarafında KAP’a yapılan açıklamada, "Bağlı ortaklıklarımızdan Tat Gıda Sanayi A.Ş. ("Tat Gıda") paylarının satış süreci kapsamında 06.11.2023 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen bağlayıcı tekliflerin incelenmesi sonucunda; Şirketimiz, Arçelik ve Aygaz dahil Koç Topluluğu şirketleri, Koç Ailesi Üyeleri, Koç Topluluğu ile ilişkili vakıfların sahip olduğu payların Tat Gıda Sanayi A.Ş. ("Tat Gıda") sermayesinin toplam %49,04'üne denk gelen kısmı ve ayrıca 15 adet kurucu intifa senedinin Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi'ne ("Memişoğlu") satışına yönelik Pay Alım Satım Sözleşmesi imzalanmıştır.” İfadeleri yer aldı.

Sözleşmenin maddeleri kapsamında…

- Tat Gıda'da sahip olduğumuz Tat Gıda sermayesinin %43,65'ine denk gelen toplam 59.364.947,16 TL nominal değerli paylar, bedeli pay devir işlemlerinin tamamlandığı tarihte ("Kapanış Tarihi") nakden ve peşin olarak tahsil edilmek üzere ve Kapanış Tarihi esas alınarak hazırlanacak bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolardaki net borç ve net işletme sermayesi tutarları üzerinden uyarlamaya tabi olmak koşulu ile 72.023.649,13 ABD Doları karşılığında Memişoğlu'na satılacaktır. Devre konu toplam %49,04 oranındaki Tat Gıda paylarının tamamı için devir bedeli ise kapanış uyarlamasına tabi olmak üzere 80.915.335,72 ABD Doları olarak belirlenmiştir.

- Tat Gıda'da sahip olduğumuz 6 adet kurucu intifa senedi, Memişoğlu'na Kapanış Tarihi'nde nakden ve peşin olarak tahsil edilmek üzere toplam 1.500.000 ABD Doları bedel karşılığında satılacaktır. Devre konu toplam 15 adet intifa senedinin bedeli ise 3.750.000 ABD Doları olarak belirlenmiştir.

- Devir öncesinde, Tat Gıda'nın sahibi olduğu Ram Dış Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin %7,5'ine denk gelen toplam 449.999,32 TL nominal değerli paylar ile Düzey Tüketim Malları Sanayi Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin %1,1'ine denk gelen toplam 64.797,70 TL nominal değerli paylar Koç Holding tarafından satın alınacaktır.

- Devir işlemleri, başta Rekabet Kurumu'ndan izin alınması ve yukarıda belirtilen Tat Gıda iştiraklerinin devrinin tamamlanması dahil belirli kapanış koşullarına tabi olacaktır.

- Pay Devir Sözleşmesi'nin imzalanmasından itibaren 3 ay içinde işlemlerin tamamlanması öngörülmekte olup, tarafların bu süreyi 60 gün uzatma hakkı bulunmaktadır.