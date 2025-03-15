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Konyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11)

Konyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11) Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş, Konyaspor’a konuk oluyor. Peki, Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar…