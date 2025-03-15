Konyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11)

Süper Lig’de 2024/25 sezonunun 28. hafta heyecanı hız kesmeden devam ediyor!
Konyaspor, evinde Beşiktaş’ı konuk edecek. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak mücadelede iki ekip de milli ara öncesi sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
Futbolseverler, bu kritik mücadeleyi heyecanla bekliyor.
Peki, Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte mücadeleye ilişkin detaylar...
KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor! 28. haftada Konyaspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
15 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak olan mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11
Beşiktaş: Mert; Onur, Emirhan, Uduokhai, Masuaku; Chamberlain, Gedson; Rashica, Rafa Silva, Joao Mario ve Immobile.