Köpek sahipleri dikkat: Oyuncak değil ölümcül! Dil kaybına neden oluyor...

Yağmur Uçar

Son yıllarda Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yaygınlaşan çam tırtılı (Thaumetopea pityocampa), yalnızca orman ekosistemine değil, evcil hayvanların sağlığına da ciddi tehdit oluşturuyor.

Özellikle bahar aylarında aktif hale gelen bu tırtıllar, köpeklerde nadir de olsa dil kaybına neden olabiliyor.

Çam tırtılı, özellikle kızılçam ağaçlarında görülen ve iğne yapraklarla beslenen bir zararlıdır.

Dizili halde duran bu tüylü tırtıllar köpeklerin dikkatini kolayca çekebiliyor.

Bu sevimli tırtıllarla oynamak isteyen köpek dostlarımızın dili, tırtılla temas ettiğinde sonu ölümle sonuçlanabilecek problemlere yol açabiliyor.

DİL KAYBINA YOL AÇABİLİR

Çam tırtılıyla temas eden köpeklerde, tırtılın toksik tüyleri nedeniyle ağız içinde ciddi yaralanmalar meydana gelebilir. Bu durum, nadir de olsa, dilde nekroz (doku ölümü) ve sonucunda dilin bir kısmının kaybıyla sonuçlanabilir.