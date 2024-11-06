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Kopenhag - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kopenhag - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kopenhag ile Başakşehir arasında oynanacak olan Konferans Ligi maçının detayları merak uyandırdı. İşte, Kopenhag - Başakşehir maçının detayları..