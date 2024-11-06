Kopenhag - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü maçında deplasmanda Kopenhag ile karşı karşıya gelecek.
Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı ilk iki maçta puan alamadı.
UEFA Konferans Ligi üçüncü hafta maçında Kopenhag'a konuk olacak olan RAMS Başakşehir, Avrupa kupalarında 59. karşılaşmasına çıkacak.
Başakşehir, Avrupa kupalarında daha önce oynadığı 58 maçta 22 galibiyet, 13 beraberlik ve 23 mağlubiyet aldı.
Futbolseverler Kopenhag ile Başakşehir arasında oynanacak müsabakanın detaylarını araştırmaya başladı.
Peki, Kopenhag - Başakşehir maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...
Kopenhag - Başakşehir maçı ne zaman?
Kopenhag - Başakşehir maçı 7 Kasım Perşembe günü saat 23:00'te başlayacak.
Kopenhag - Başakşehir maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.