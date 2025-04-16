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Ölçe, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için tarih araştırmaları başladı.

Her yıl yüz binlerce kişinin katılım sağladığı KPSS ortaöğretim, önlisans ve lisans olarak 3 ayrı oturumdan oluşuyor. Lisans oturumu her sene yapılıyorken ortaöğretim ve önlisans oturumlar 2 yılda bir olacak şekilde uygulanıyor.

Son olarak geçtiğimiz yıl düzenlenen ortaöğretim ve önlisasn KPSS için en yakın tarihin ne zaman olduğu sınava katılım sağlamak isteyen adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, KPSS Önlisans ne zaman yapılacak? Bu yıl KPSS Önlisans sınavı olacak mı?

2026 ÖNLİSANS KPSS OTURUMU NE ZAMAN?

KPSS'nin önlisans oturumu son olarak 1 Eylül 2024 Pazar günü yapılmıştı.

2 yılda bir yapılan KPSS Önlisans bu yıl düzenlemeyecek. Gelecek sene düzenlenecek KPSS Önlisans oturumunun da 2026'nın eylül ya da ekim aylarında organize edileği tahmin ediliyor.

Sınavın net tarihi, ÖSYM'nin 2026 sınav takvimini netleştirmesiyle belli olacak