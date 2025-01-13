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Kramponlar neden çivilidir? Çivili krampon ne işe yarar?

Kramponlar neden çivilidir? Çivili krampon ne işe yarar? Kramponların çivili olmasının nedenlerini hiç merak ettiniz mi? Birçok kişinin cevabını merak ettiği bu konuyu sizler için derledik. İşte çivili kramponların avantajları...