Kredi kartlarında yeni dönem! Limitler değişti, o şart kalktı…

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar sonrasında kredi kartı alışverişlerinde artık elden ödeme limiti değişti.

Satın alma düzenleme, mal ve hizmet alımlarında banka veya finans kurumları aracılığıyla ödeme yapma amacıyla kaydedilen alt limit güncellemenin ardından limitler yükseltildi.

30 BİN TL’YE YÜKSELTİLDİ!

Yapılan güncelleme kapsamında 7 bin lira olan zorunlu ödeme alt limiti, yeni düzenlemeyle 30 bin liraya çıkarıldı.

Karara göre, tüketiciler için 7 bin liranın üzerindeki mal veya hizmet alımlarına ait ödemelerin banka ve finans kurumları aracılığıyla yapılması uygulamasında zorunlu tutar 30 bin liraya yükseltildi. Tebliğde ayrıca örneklerdeki tutarlar da yeni limitlere uygun şekilde güncellendi. Limitlerin yanı sıra belgeleme zorunluluğu kapsamında (mükellef olmayanlar hariç) yabancılar ve Türkiye ikameti olmayan kişilerle yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğunda da değişik yapıldı.

Düzenlemeyle artık yabancıların veya Türkiye ikameti olmayan kişilerin pasaport numarasının faturalarda belirtilmesi yeterli olacak; pasaport güvencesinin faturaya eklenmesi şartı kaldırıldı.