Kredi kartlarında yeni dönem: Vade sınırı değişiyor!

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2024 yılı başında yürürlüğe koyduğu kredi kartı kısıtlamalarında yeni bir esnemeye gitmeye hazırlanıyor.

Şubat ayında ihtiyaç kredilerinde yapılan düzenlemelerin ardından şimdi de kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni bir adım gündemde.

Özellikle nakit ihtiyacı olan vatandaşların can simidi haline gelen nakit avans işlemleriyle ilgili önemli değişiklikler masada.

Edinilen bilgilere göre, mevcut durumda 25 bin TL ile sınırlı olan nakit avans limiti artırılacak, aynı zamanda yalnızca 3 ayla sınırlı olan taksitli nakit avans vadelerinin de daha esnek hale getirilmesi hedefleniyor.

VADE UZATILIYOR!

BDDK tarafından yürürlüğe konulan düzenlemeler kapsamında, kredi kartlarından yapılacak nakit avans ve taksitli nakit avans işlemlerinin vadesi 12 aydan 3 aya düşürülmüş, aynı zamanda üst limit 25 bin TL ile sınırlandırılmıştı

Ancak gündemde olan değişiklikler kapsamında, nakit çekim uygulamalarına yönelik normalleşmenin 'kademeli' şekilde uygulanması planlarken, ilk aşamada 3 aylık vade sınırının 6 aya yükseltilmesi hedefleniyor.

Öte yandan bankaların uyguladığı ve mevcut kart limitinin yüzde 25'ine kadar nakit kullanımına izin veren kısıtlamada ise herhangi bir değişiklik yapılması beklenmiyor.