Hüseyin Topuz

Kurban bayramına kısa bir zaman kala kurban bayramı hakkında aramalar hız kazandı.

Vatandaşlar kurban bayramı hakkında merak ettikleri sorulara yanıt aramaya başladı.

Kurban bayramı öncesinde en çok merak edilenler arasında ise "Kurbanlık olarak satın alınan hayvana, daha sonra başkaları ortak edilebilir mi?" sorusu yer alıyor.

Vatandaşlar bu konu hakkındaki meraklarını gidermek için Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesinde bu soruya yanıt aradılar.

İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt...

Soru

Kurbanlık olarak satın alınan hayvana, daha sonra başkaları ortak edilebilir mi?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı

Kurban kesmek isteyen kişiler, büyükbaş hayvanlara yedi kişiye kadar ortak olabilirler. Böyle bir hayvan, yedi kişiye kadar ortak olarak satın alınabileceği gibi alındıktan sonra veya elde bulunan büyükbaş hayvana yedi kişiyi geçmemek kaydıyla başkaları da ortak edilebilir. Ancak ortak olunan büyükbaş hayvanın her bir hissesinin, yedide birden az olmaması gerekir.