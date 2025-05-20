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Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de kurbanlık hayvanların fiziksel özellikleriyle ilgili.

Özellikle kuyruğu olmayan ya da sonradan kesildiği düşünülen koyunların kurban olup olamayacağı sorusu sıkça gündeme geliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konudaki açıklamaları ve dini ölçütler, kurbanlık seçiminde büyük önem taşıyor.

Peki, kuyruğu doğuştan olmayan ya da sonradan kesilen koyunlar kurban edilebilir mi? İşte detaylar…

Soru

Kuyruksuz veya kuyruğu kesik koyunlar kurban edilebilir mi?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı

Doğuştan kuyruksuz olan veya besili olması için küçük yaşta kuyrukları boğulmak suretiyle düşürülen koyunların kurban edilmelerinde bir sakınca yoktur. Ancak bir kaza ile değerini azaltacak şekilde kuyruğunun tamamı veya yarısından çoğu kopan hayvanın kurban edilmesi caiz değildir.