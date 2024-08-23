Kuyumcuların aldıkları bilezikleri bükme nedeni bakın neymiş... Kuyumculardan alışveriş yapılırken kendi ürünlerinde uygulamadıkları ancak onlara satılan bilezikleri uyguladıkları o hareket çoğu kişi tarafından merak edilir. Kuyumcuların almaları için getirilen bilezikleri bükme nedeni bakın neymiş...

Editör: Seda Yeşilyurt

Yıllardan beri en iyi yatırım kaynağı olarak görülen altınlar kimi zaman ihtiyaç olduğu durumlarda bozdurulabilir. Bozdurulan çeyrek, gram, tam altın ya da bilezikler ilk olarak kuyumcuların kontrolünden geçer.

Özellikle de bilezik satmak istediğiniz noktada gittiğiniz çoğu kuyumcu bileziği alır almaz bükerek bakar. Birçok kişi için anlamsız olan bu hareketin nedeni ise oldukça merak edilir.

Kuyumcuların özellikle de satın alacakları bilezikleri bükmelerinin nedeni aslında altın hakkında ipuçları veriyormuş. Bakın bilezikleri bükmelerinin nedeni neymiş.

BİLEZİKLERİ BÜKÜYORLAR ÇÜNKÜ

Çeşitli nedenlerden dolayı bozulmak istenen bilezikler kuyumcuya götürüldüğünde kuyumcu ilk olarak bileziği bükerek duruma bakar.

Bilezikleri bükmelerinin nedeni ise alacakları ürünün sertliğini ve kırılganlığını test etmektir. Ayrıca bu hareket ile bileziğin bükülme oranına göre farklı bir alaşım maddesi içerip içermediği de anlaşılır.

Bükme işlemi bileziğin sahte, imitasyon, kaplama ya da düşük ayarlı ürün olup olmadığını anlamanın en basit yoludur. Bu hareket sayesinde kuyumcular bileziğin değerini kısa sürede anlayabilirler.

Ayrıca satın alınan bilezikler vitrine konulmadığından bükme işleminin ardından eritmeye gider bilezikleri bükmek eritme işleminden de daha kolay geçmesini de sağlar.