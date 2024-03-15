Lav sütunları, Dünya’da yalnızca 4 yerde var! Biri de Türkiye’nin o şehrinde… Dünya genelinde nadir olarak görülen lav sütunları sadece 4 bölgede yer alıyor. Bu nadir görülen eşsiz oluşumlardan biri ise Türkiye’de yer alıyor. İşte, Türkiye’de lav sütunlarının yer aldığı o şehir…

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Lav sütunları, volkanik faaliyet sırasında lavın yüzeye ulaştığı ve soğumaya başladığı noktalarda oluşan ilginç ve göz alıcı jeolojik oluşumlardır.

Bu sütunlar, genellikle volkanik lav akıntılarının soğuması sırasında oluşur ve bazaltik lavların özellikle yaygın olduğu yerlerde görülür.

Adeta eşsiz bir görüntüye sahip olan bu lav sütunları Dünya’nın sadece 4 yerinde bulunur. Nadir bir oluşum olan bu sütunlar, Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya'da, Türkiye’de görülür.

Eşsiz bir görüntüye sahip olan bu sütunlar genellikle yatay olarak bilinirken Türkiye’de hem yatay hem de dikey olarak oluşum göstermiştir.

İşte, Türkiye’de lav sütunlarının yer aldığı şehir…

Tamı tamına 80 milyon yıllık olan bu eşsiz oluşumlar Türkiye’de sadece Bartın’ın Güzelcehisar sahilinde bulunuyor.

Güzelcehisar sahilinde yer alan lav sütunları hem yatay hem de dikey olarak beşgen ve altıgen şeklinde oluşumlar gösteriyorlar.

Bu göz alıcı sütunların genişliği 50 ile 100 santimetreyken uzunlukları ise 100 metreye kadar ulaşabiliyor.

Bu doğa güzelliklerini görmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler için ise lav sütunlarının yanlarına 800 metre uzunluğunda ahşap yürüyüş yolları, seyir terası ve iskele bulunmaktadır.