Law silahı nedir, özellikleri nelerdir? İstanbul'da ele geçirildi

Yağmur Dinç

İstanbul Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde Hasan Çelebi Sokak'ta dün akşam saatlerinde bir binanın bodrum katında temizlik yapılması için 2 kişi kullanılmayan malzemeleri dışarı çıkardı.

Bodrumdan çıkarılan 2 çuval ise yakındaki bir dükkana götürülerek içinde ne olduğuna bakıldı.

DHA'ya göre; Çuval açıldığında içindekinin 'Hafif tanksavar silahı' olarak bilinen 66 milimetrelik tek kullanımlık iki law silahı olduğu görüldü.

Peki, Law silahı nedir, özellikleri nelerdir? İşte detaylar...

LAW SİLAHI NEDİR

Law silahı, aslında "LAW" olarak bilinen Light Anti-Tank Weapon (Hafif Anti-Tank Silahı) kısaltmasının bir ifadesidir.

LAW, genellikle tek kullanımlık ve hafif taşınabilir bir anti-tank roketi olan bir tür taşınabilir roketatar sistemidir. Özellikle zırhlı hedeflere karşı etkili olmak üzere tasarlanmıştır.

LAW silahı, özellikle 1960'lı yıllardan itibaren NATO ülkeleri tarafından kullanılmaya başlanmış ve savaş alanında taşınabilirliği ve kolay kullanımı nedeniyle tercih edilmiştir.

LAW SİLAHI ÖZELLİKLERİ

LAW, bireysel askerler tarafından taşınabilecek kadar hafif ve kompakt bir silah sistemidir. Genellikle 2-3 kilogram civarındadır.

LAW roketatarlık, tek kullanımlıktır; yani, kullanıldıktan sonra yeniden doldurulamaz. Yeni bir tüp almak gerekir.

LAW, bir hedefe karşı roket fırlatan basit bir sistemdir. Tüp içinde yer alan roket, fırlatıldığında yüksek hızla hedefe yönlendirilir.

Genellikle zırhlı araçları, tankları veya binaları delmek için tasarlanmış olan bu silahlar, düşman zırhlı birliklerine karşı etkili olabilir.