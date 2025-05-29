LGS'ye kaç gün kaldı? 2025 LGS sınavı ne zaman?

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2025 LGS sınavı için geri sayım başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek LGS kapsamındaki sınavın başvuru işlemleri "e-Okul" üzerinden tamamlandı.

LGS sınavına girecek adaylar sınavın hangi tarihte yapılacağını ve sınav giriş yerlerinin ne zaman belli olacağını merak ediyor.

Öğrenciler ve veliler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS sınavı hakkında araştırmalarını hızlandırdı.

LGS sınavında adaylara toplamda 90 soru sorulacak ve oturumlar aynı gün içerisinde tamamlanacak.

Peki, 2025 LGS sınavı ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

2025 LGS sınavı ne zaman?

2025 LGS sınavı 15 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Buna göre LGS sınavına 16 gün kaldı.