Lüks AVM'den kötü haber: Kapanıyor...

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O AVM'ye sık sık gidenlere kötü haber...

Ekonomik koşullar, kepenkleri zorluyor.

İstanbul'da Bahçeşehir ilçesinin Gölet bölgesinde yer alan ve 18 yıldır kesintisiz faaliyet yürüten Prestige Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi, kepenk indiriyor.

Ünlü AVM, haziran ayının sonu itibarıyla kapılarını kapatmaya hazırlanıyor.

SON GÜNLER

Ekonomim'in haberine göre, Türkiye'nin ilk lüks ve butik konseptte tasarlanan alışveriş merkezlerinden Prestige Mall, içerisinde yer alan 10-15 civarındaki mağaza da haziran sonuna kadar faaliyetlerine son verecek.