Maden suyuna 4 kaşık yoğurt ekleyin, fazla kilolardan eser kalmayacak Göbek ve basen eritmek isteyenlerin deneyebileceği farklı bir tarif bulunuyor. İşte evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz doğal kür...

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Kilo vermek için farklı yöntemler deneyenler internette gördükleri doğal tarifleri deneyerek fazla kilolarından kurtulmak istiyor.

Özellikle göbek ve basen eritmek isteyenlerin deneyebileceği farklı bir tarif bulunuyor.

Göbek ve basenlerdeki fazla yağları yakmak için maden suyuna yoğurt eklenerek hazırlanan kür mucizevi etki gösteriyor.

Hazırlaması gayet kolay olan bu doğal kür ile fazla yağlarınızdan kurtularak kilo verebilirsiniz.

Maden suyu ve yoğurt ile hazırlanan bu kür yağ yakıcı etkisiyle birlikte genel vücut sağlığını güçlendirir ve ödem söktürmeye yardımcı olur.

Bu tarifi gece yapıp içerseniz rahat uyumaya yardımcı olduğunu göreceksiniz.

Bu kür uyku esnasında metabolizmanın çalışmasına yardımcı oluyor ve kilo vermeyi destekliyor.

Nasıl hazırlanır?

Büyük bir bardağın içerisine 1 şişe maden suyunu koyup içerisine 4 yemek kaşığı yoğurt ekleyin. Daha sonra isteğe göre içine yarım limonun suyu, pulbiber ve naneyi ekleyebilirsiniz.

Bu kürü yatmadan yarım saat önce için. Midenizin ve bağırsaklarınızın daha farklı çalışmaya başladığını göreceksiniz.