Magarsus dizisi nerede çekiliyor? Magarsus Antik Kenti hangi şehirde? İşte tarihi... Başrolünde Merve Dizdar’ın yer aldığı Magarsus dizisi bugün izleyici ile buluşuyor. Dizinin çekim mekanı ve dizinin adı olan Magarsus Antik Kenti ile ilgili detaylar merak ediliyor. İşte Magarsus Antik Kenti'nin önemi ve tarihi...

BluTV'nin yeni dizisi Magarsus bugün izleyici ile buluşuyor.

Dizinin başrollerini Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul, Merve Dizdar gibi başarılı isimler paylaşıyor.

Yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut'un oturduğu, senaryosunu ise Mustafa Yürüktümen'in kaleme aldığı Magarsus dizisi, izleyicileri sürükleyici ve gizem dolu bir hikayeye davet ediyor.

Dizinin fragmanları ve tanıtımları, beklentileri yükseltirken, başarılı oyuncu kadrosuyla da büyük bir ilgi uyandırdı.

Merak uyandıran bir diğer detay ise Magarsus dizisinin çekim yerleri oldu. Dizi, antik dönemlere ait gizemli ve tarihi bir mekan olan Magarsus Antik Kenti etrafında şekilleniyor.

Peki, Magarsus dizisi nerede çekiliyor? Magarsus Antik Kenti hangi şehirde? İşte Magarsus Antik Kenti'nin tarihi…

Magarsus dizisi nerede çekiliyor?

BluTV’nin yeni dizisi Magarsus dizisinin çekimleri Adana’nın ilçesinde yer alan Magarsus Antik Kenti civarlarında çekiliyor.

Magarsus Antik Kenti'nin önemi

Magarsus, M.Ö. 7. yüzyılda kurulmuş Adana'nın Karataş ilçesi sınırları içinde bulunan antik kent kalıntılarıdır.

Kent sınırları içinde 3000 kişilik bir de amfi tiyatro yer almaktadır. 2011'de amfi tiyatronun 4 parsel arsadaki 35 hissedarına bakanlık tarafından 1,5 milyon lira kamulaştırma bedeli ödenerek bölgede bakanlık destekli kazı çalışmaları başlatılmıştır.

Hellenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait yazıtlar ile sikkeler ile diğer resmi belgelerde kentin ismi Mallos olarak geçmektedir. Strabon’a göre Troia Savaşı’ndan sonra bölgeye gelen Kilikyalı Mopsos ile Yunanlı Amphilokhos kenti kurarlar.